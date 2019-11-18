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Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:07 | Son Güncelleme

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi başladı

MARDİN/ŞIRNAK (AA) - Şırnak ve Mardin'de terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı.

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda Nusaybin'de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu'da 21 okulda bin 203, Kızıltepe'de 27 okulda 2 bin 756, Cizre, Silopi ve İdil'de 55 okulda 12 bin 917 öğrenci için ders zili çaldı.

Nusaybin Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'na sabah gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıfları doldurdu.

Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilerin istekle okula gelmesinden mutlu olduklarını, hafta boyunca eğitim öğretimin aksamadan süreceğini söyledi.

Silopi Kavallı İlkokul ve Ortaokulunda okuyan Merve Kalenderoğlu ise "Daha önce okul tatil olduğu için dersimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'deki okulların tamamında ve Kızıltepe'de 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda 13 Ekim'de ara verilen eğitim öğretime 28 Ekim'de yeniden başlanmıştı.

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