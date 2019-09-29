Mardin’de 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında 1991 yılından beri bir yanlış anlaşılma sonucu yaşanan husumet, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman’ın tanınan ailelerinden Kemal Tarhan ve Kızıltepe’nin kanaat önderlerinden Mehmet Sungur’un girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Kızıltepe’de Çelik soyadını taşıyan Daşi ve Çeçen soyadını taşıyan Aşiti aşiretleri arasında 28 yıl önce yanlış anlaşılma sonucu başlayan husumet, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman’ın tanınan ailelerinden Kemal Tarhan ve Kızıltepe’nin kanaat önderlerinden Mehmet Sungur’un girişimleriyle barışla sonuçlandı. Bir düğün salonunda yapılan barış programı, Kur’an tilaveti ile başladı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Yaman, yaptığı konuşmada bölgede huzurun hakim olduğunu belirterek, “Bir husumet oldu ama inşallah bizim şahitliğimizde bu husumet sona eriyor. İnşallah bu barış daima sürsün. Hem Çeçen ailesinin hem de Çelik ailesinin büyükleri buna nezaret edecekler. Bölge artık bir huzur iklimine ulaştı. Bölgede huzur hakim, inşallah bu ailelerimiz de bu huzuru devam ettirecekler" dedi.

Aşiti aşiretinden Cemil Çeçen de, "28 yıl önce aramızda bir yanlışlık, bir kırgınlık oldu. Şimdi bu barışı sağladık. Bölgemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.