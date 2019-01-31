Mardin'de 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum