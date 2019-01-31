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Mardin'de 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kırsalda ortaya çıkarılan PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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