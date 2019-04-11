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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 01:37 | Son Güncelleme

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpek Yolu Girmeli Mahallesi mevkisindeki kavşakta, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 NR 8768 plakalı ile 33 SC 121 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kaza nedeniyle araçlar tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Celile Taş (55) olay yerinde hayatını kaybetti, henüz isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusaybin trafik kazası

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