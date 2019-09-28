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Mardin’de itfaiye haftası coşkuyla kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Mardin’de 25 Eylül’de başlayan İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Türk bayrakları ile şehir turu yaparak vatandaşlara hediyeler dağıttı.Okullarda tatbikat ve eğitimlerle sürecek etkinliklerde itfaiye ekipleri Mardinli gençler ve vatandaşlar ile bir araya gelerek itfaiyecilik mesleğini anlatacak.

Mardin’de 25 Eylül’de başlayan İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Türk bayrakları ile şehir turu yaparak vatandaşlara hediyeler dağıttı.
Okullarda tatbikat ve eğitimlerle sürecek etkinliklerde itfaiye ekipleri Mardinli gençler ve vatandaşlar ile bir araya gelerek itfaiyecilik mesleğini anlatacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin ve itfaiyeciler yangın araçları ile bu kez haftalarını kutlamak için Türk bayrakları ve sirenler ile şehir turu attı. İlgiyle karşılanan itfayeciler caddede bulunan vatandaşlara hediyeler verdi. Çocuklarla fotoğraf çektirdi. İtfaiye haftası kapsamında Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı makamda ziyaret eden İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin ve itfaiyeciler bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Mardin Valisi Mustafa Yaman canı pahasına vatandaşın ve tüm canlıların hayatlarını kurtarmak için mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm itfaiyecilerin haftasını kutladıklarını ifade ederek, “Özellikle anız yangınlarının fazla olduğu ama geçtiğimiz dönem uyarı ve çalışmalarımız ile azalma gösterdiği ilimizde görev yapan arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Gerek yangın, kaza müdahale hızı sık sık tatbikatlar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık için okullarımızda tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. İtfaiye olması gerekiyor ama inşallah ihtiyaç olmaz. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yenilenen Mardin itfaiyesi anında müdahale ile vatandaşın yanında
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin, yenilenen itfaiye ile her an vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Çomaktekin, "İtfaiyenin 305. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Özellikle halkın çocukların dikkatini çekmek için broşür ve hediyeler dağıtıyoruz. Okullarımızda tatbikatlar yapıyoruz. Mardin’de Valimiz Mustafa Yaman’ın destekleri ile 13 yeni araç alındı ve 10 ilçemize dağılımı yapıldı. Özellikle anız mevsiminde anında müdahale etme adına teknolojik araçlar çok işimize yaradı. Mardin’de çok fazla yangın yok ama ovada anız yangını oluyor. Arama kurtarma çalışmamız oluyor. Arkadaşlarımız anında müdahalelerle gerekli tedbirleri alıyor” diye konuştu.

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