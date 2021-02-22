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Mardin’de terör operasyonu: 3 ilçeye bağlı 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22.02.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerine bağlı toplam 18 mahallede, terör örgütünü etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan operasyon kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütünü bölgede etkisiz kılmak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Mardin’in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerine bağlı toplam 18 mahallede, terör örgütünü etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan operasyon kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütünü bölgede etkisiz kılmak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ’’5442 sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 06.00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Mazıdağı ilçesi Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy mahalleleri ve mezralarında, Derik ilçesi Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe mahalleleri ve mezralarında, Kızıltepe ilçesi Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur’’ demildi.

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