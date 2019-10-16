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Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

MARDİN'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirdi.

Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirdi.
Mardin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklamayı yapan Mardin Sanayi Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, devletin ve askerlerin yanında olduklarını söyledi. Tutaşı, "Barış Pınarı'nda amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" dedi.
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Mardin'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

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