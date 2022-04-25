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Mariupol'deki Azovstal fabrikasına sığınan sivillerin çaresiz bekleyişi sürüyor! Görüntüler paylaşıldı

25.04.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Mariupol kentindeki Rus kuşatması sürüyor. Mariupol'ün sanayi bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasına sığınan binlerce sivilin çaresiz bekleyişi sürüyor. Fabrikadaki sığınaklarda tahliye bekleyen sivillerin görüntüleri paylaşıldı. Tahliye bekleyen siviller, Türkiye ve diğer ülkelere yardım çağrısında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus kuşatması altında olan, Donbas bölgesindeki Mariupol kentinde sivillerin tamamı henüz tahliye edilemedi. Azov Taburu, Mariupol’deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ukraynalı siviller savaşın bir an önce bitmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

"KENTİM TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Azovstal fabrikasının sığınağında kalan Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, kentin yok edildiğini belirterek, "Mariupol vatandaşları adına tüm dünyaya sesleniyorum. Biz kendi şehrimizde, ülkemizde sakince yaşamak istiyoruz. Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık. Bizi neyden kurtarmaya çalışıyorlar. Neler olduğunu anlamıyorum. Lütfen Rusya’nın ülkeme karşı uyguladığı agresifliği durdurun. Ülkem yok ediliyor, kentin tamamı yok edildi. Bir tane hayatın devam ettiği nokta kalmadı her yeri bombaladılar" dedi.

TÜRKİYE VE BİR ÇOK ÜLKEYE YARDIM ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunan Ukraynalı kadın, "Burada kalan çocuklar sürekli ağlıyor, oyun oynamak istiyorlar. Bu savaşı durdurun. ABD Başkanı’na sesleniyorum. İngiltere’den, Japonya’dan, Fransa’dan, İsrail’den, Türkiye’den rica ediyorum. Lütfen bize yardım edin ve bizi özgürlüğe kavuşturun. Bizi bu şeyden kurtarın. Daha ne kadar yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle dalga geçecekler. Yardım edin ve savaşı durdurun. Lütfen durdurun" diye konuştu. (İHA)

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