HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Marjorie Taylor Greene: Twitter, aşı karşıtı ABD'li kongre üyesinin hesabını kapattı

Marjorie Taylor Greene: Twitter, aşı karşıtı ABD'li kongre üyesinin hesabını kapattı

03.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya plaftormu Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'in kişisel hesabını koronavirüs salgınıyla ilgili tekrar tekrar yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapattı.

Marjorie Taylor Greene: Twitter, aşı karşıtı ABD'li kongre üyesinin hesabını kapattı

Twitter, ABD Temcilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'in hesabını kalıcı olarak kapattı. Sosyal medya platformu, kararına gerekçe olarak, aşı karşıtı Greene'in kişisel hesabından defalarca koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgiler yaymasını gösterdi.

Twitter, Cumhuriyetçi Kongre üyesinin hesabını aynı gerekçelerle daha önce dört kez askıya almıştı.

Hesabının kapatılması sonrası Telegram hesabından açıklama yapan Greene, "Twitter, Amerika düşmanlığını kanıtladı" dedi.

"Sosyal medya platformları gerçeğin her yere yayılmasını engelleyemez" diyen 47 yaşındaki politikacı, Twitter'ı, "Komünist bir devrimde kimliği belirsiz düşmanlara yardım etmekle" suçladı.

Greene'in nadiren paylaşım yaptığı resmi Kongre hesabı ise hala aktif.

2020 yılında Georgia eyaletinde ABD Temcilciler Meclisi'ne seçilen Greene, son olarak Cumartesi günü ABD'deki Covid aşısı ölümleri ile ilgili asılsız bilgilere dayanan bir paylaşım yapmıştı.

Sık sık aşıların etkinliğini sorgulayan Greene, ABD Kongresi'ndeki koronavirüs önlemlerine uymadığı için de düzenli olarak para cezasına çarptırılmıştı.

Trump'a destek vermişti

Marjorie Taylor Greene, ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildiği günden bu yana Washington'da en çok tartışma yaratan politikacılardan biri.

Greene daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair asılsız iddialarına da açıkça destek vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
İngiltere'deki vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısıİngiltere'deki vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.