Mark Zuckerberg 6 milyar dolar kaybetti

Bu durum sadece kullanıcıları değil, aynı zamanda şirketin kurucusunu da son derece olumsuz bir şekilde etkiledi.

DİKKAT ÇEKEN KAYIP

Facebook ve bağlı platformların sadece bir akşam ulaşılamaz hale gelmesinin ekonomik sonuçları da oldu. Facebook hisseleri, kesintinin ilk 3 saati ile birlikte yüzde 5 oranında değer kaybına uğradı.

Bildiğiniz üzere şirketin kendine ait bir iş modeli var. Bu iş modeline göre hem esnaflar hem de büyük markalar domino etkisi ile yıkılabiliyor. Yaklaşık olarak 5 saat boyunca devam eden kesintiler nedeniyle Mark Zuckerberg 6 milyar dolar kayıp yaşadı.

Kendi kişisel cüzdanında 6 milyar dolarlık kayıp gören ünlü CEO zor durumda kaldı. Elbette Facebook şirketinin böylesine zorlu bir süreçten geçmesi sadece kesintiler ile ilgili değil. Eylül ayının ortasından itibaren şirketin hisselerinde yaklaşık olarak yüzde 15 civarında düşüş yaşandı. Sonuç olarak Mark Zuckerberg fakirleşti.

Tüm bu düşüşler aynı zamanda kafalarda önemli bir soru işareti yarattı. Şirketin eski üst düzey yöneticisi tarafından yapılan açıklamalar soru işaretlerini giderdi. Hisselerin düşmesinin en büyük nedenlerinden birisi de onun Facebook ile ilgili yaptığı olumsuz konuşmalardı.

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