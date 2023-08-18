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Mark Zuckerberg duyurdu: WhatsApp'ta yeni dönem!

18.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta'nın Instagram kanalında ve Facebook'ta, WhatsApp'ta fotoğraf paylaşımının yeni bir güncelleme aldığını, artık HD olarak fotoğraf gönderilebileceğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü olarak göndermelerini sağlayacak. Özellik, daha önce belirli kullanıcılarla beta testindeydi.

Mark Zuckerberg duyurdu: WhatsApp'ta yeni dönem!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Instagram yayın kanalında ve bir Facebook gönderisi aracılığıyla paylaştığı duyuruya göre WhatsApp, kullanıcıların HD fotoğraflar göndermesine olanak tanıyacak bir güncelleme alıyor.

WHATSAPP'TA "HD FOTOĞRAF" DÖNEMİ

Daha önce belirli kullanıcılarla beta testinde olan özellik, kullanıcıların gönderdikleri fotoğrafların yüksek çözünürlüğünü korumalarını sağlayacak.

WHATSAPP'TAN HD FOTOĞRAF NASIL GÖNDERİLİR?

Yeni özelliğe erişmek için öncelikle uygulamanızı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, fotoğraf paylaşım ekranının üst kısmında, döndürme ve fotoğrafa metin ve çıkartma ekleme gibi diğer görüntü düzenleme araçlarının yanında yeni bir "HD" düğmesi göreceksiniz.

a

HD düğmesine dokunduğunuzda, fotoğraf kalitesini seçmenize olanak tanıyan yeni bir açılır pencere belirecek.

b

Varsayılan olarak daha az saklama alanı kullanan ve daha hızlı gönderime imkan tanıyan Standart Kalite seçili olacak. Fotoğrafı yüksek çözünürlüklü olarak göndermek için ise HD kalite seçilebilecek.

c

Fotoğrafı gönderdikten sonra, fotoğrafın sol alt köşesinde HD etiketinin yer alacak. Böylece alıcı, daha yüksek kaliteli bir görüntü paylaştığınız konusunda uyarılacak.

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TechCrunch'ın aktardığı bilgiye göre şirket, HD fotoğraflar özelliğinin önümüzdeki birkaç hafta içinde küresel kullanıcılara sunulacağını ve ardından HD video desteğinin geleceğini söylüyor.

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