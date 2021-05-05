Mark Zuckerberg Hawaii’de yine arsa satın aldı

Bir süredir Hawaii’ye yatırım yaparak ada halkının huzurunu bozan Mark Zuckerberg’in bölgedeki arazisini genişlettiği ortaya çıktı. Bir süredir Hawaii'nin Kauai adasında çok sayıda arazi satın alan Zuckerberg’in bir süre önce yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik bir arazi için 53 milyon dolar (yaklaşık 441 milyon TL) ödediği açıklandı.

Çiftin bölgeden çok geniş arazi satın alması bölge halkının tepkisini çekerken çiftin özellikle Lepeuli olarak da bilinen halk plajına yakın bir yerden arazi satın aldığı belirtildi. Çiftin bölgede yaşamak istediği belirtilirken, ikilinin bölgeye zarar verme ya da yeni bina inşa etme gibi bir planı olmadığı da vurgulandı.

Çiftin özellikle pandemi döneminde iyice Hawaii’ye yerleştiği belirtildi.

121 milyar dolarla dünyanın en zengin beşinci çifti olan Chan ve Zuckerberg, 2014 yılından beri Kauai’de konut sahibi. North Shore’da geniş bir arazi aldıktan sonra çift 2016 yılında komşularıyla davalık olmuştu. Zuckerberg çifti dev arazinin etrafına yaklaşık 2 metrelik duvar örmüş ve bu durum komşuların tepkisini çekmişti.

Normalde Facebook’un merkezinin olduğu California Palo Alto’da yaşayan Zuckerberg çifti corona virüsü salgını süresince ağırlıklı olarak Hawaii’de yaşamaya başladı.

