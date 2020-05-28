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  4. Market, bakkal, manav, fırın ve kasaplar ne zaman açık olacak?

Market, bakkal, manav, fırın ve kasaplar ne zaman açık olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar ise "Market, bakkal, manav ve kasaplar ne zaman açık olacak?, "Market ve bakkallar açık olacak mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Market, bakkal, manav, fırın ve kasaplar ne zaman açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını açıkladı. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

MARKET VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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