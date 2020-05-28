Market, bakkal, manav, fırın ve kasaplar ne zaman açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını açıkladı. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

MARKET VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

