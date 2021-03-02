Covid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamalar işe yaradı. Düşen vaka sayıları sonucunda normalleşme adımları 1 Mart itibariyle atılmaya başlandı. Bu adımlar ile beraber vatandaşlar, “Market çalışma saatleri değişti mi?”, “Hafta sonunda bakkal ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Hafta sonu bakkal ve marketler açık mı?

Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz bir sene içerisinde hayatımıza belli kısıtlamalar dahil oldu. Hafta içi ve hafta sonu dışarı çıkma yasakları ile beraber birçok esnaf kepenk indirdi. Hafta sonu yasakları dahilinde vatandaşların mağduriyetini giderme sebebi ile yasaklardan muaf tutulan bazı yerler oldu. Alınan tedbirler ile beraber vaka sayılarında düşüşler yaşandı ve normalleşme adımları atılmaya başlandı. 1 Mart saat 15.00’de başlayan Kabine Toplantısı, akşam saat 20.00 sularında son buldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararlar paylaşıldı. Alınan yeni kararla beraber düşük ve orta riskli bölgelerde hafta sonu yasakları kalkarken, riskli ve çok riskli bölgelerde Pazar günleri yasakların devam edeceği paylaşıldı. Daha önce kısıtlamalar ile beraber büyük market zincirleri ve bakkalların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Hafta sonu yasaklarının birçok ilde kalkması kararı, çalışma saatlerinde yeni düzenlemelere neden oldu. BİM, A101, Migros gibi büyük market zincirlerinin çalışma saatlerinin hafta içi 10.00 -20.00’e kadar açık olması kararlaştırıldı. Cumartesi günleri il genelinde kalkan yasaklar ile hafta sonu market ve bakkalların çalışma süreleri 20.00’a kadar uzatıldı. Pazar günleri ise marketler ve bakkallar 10.00 – 17.00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edecek.

