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Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak - Fiyatlardaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla TMO ve ESK, etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama faaliyetleriyle piyasada yer alacak - Gıda enflasyonunu düşürme adımları çerçevesinde üreticilere bankalar aracılığıyla finansman sağlanacak

DENİZ ÇİÇEK - Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

AA muhabirinin programdan derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'te enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele, programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Program hedefleri çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak ekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amaçlanırken, enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılı sonu itibarıyla da yüzde 4,9'a düşmesi bekleniyor.

- Sera yatırımları teşvik edilecek

YEP hedefleri doğrultusunda gıda enflasyonunu düşürmek için bazı tedbirler hayata geçirilecek.

Buna göre, gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek.

Hal Yasası'yla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek ve hallerin modernizasyonu sağlanacak.

Perakende Yasası'yla gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.

- Fiyat karşılaştırması için mobil uygulama

YEP'te gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak uygulamalara da yer verildi.

Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak.

Gıda enflasyonunu düşürmeyi teminen üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak. Yetiştirilen ürünlerin satışı sözleşmeli tarım kapsamında yapılacak.

- Mevsimsel fiyat dalgalanmaları önlenecek

Gıda fiyatlarındaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Et ve Süt Kurumu (ESK), etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına daha güçlü şekilde destek verecek.

Kooperatifçiliğin gelişimine engel teşkil eden mevzuat düzenlemeleri kaldırılacak.

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık işletmeleriyle üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurumsallaşması, ölçeğinin büyütülmesi ve yaygınlaştırılması desteklenecek.

Küçükbaş hayvan üretiminde verimlilik ve hayvan sayısının artırılmasına yönelik faaliyetlere katkı verilecek. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine olanak tanıyan erken uyarı sistemi kurulacak.

Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacak.

Öte yandan, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi, bütçe dengesi de gözetilerek, sınırlandırılacak.

Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

Bu arada, Bakan Albayrak YEP'i açıkladığı basın toplantısında, enflasyonla mücadeleye yönelik olarak, mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişgenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yerlileştirileceğini, alım garantili enerji kontratlarının, yerlilik oranı da dikkate alınarak, Türk lirası bazlı olmasını sağlayacaklarını, kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılarak enflasyondaki "atalet" etkisini sınırlandıracaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon gıda enflasyonu yeni ekonomi programı

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