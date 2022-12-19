Market raflarına girdi, internet siteleri fırsat bilip kampanyaya dönüştürdü! Sağlığı tehdit eden tehlike melatonin için eczacılar uyarıyor

İnsan sağlığını etkileyen büyük tehlike hem market raflarında hem de internette her an karşımıza çıkabilecek yerlerde. Melatonin hormonunun temmuzdaki düzenlemeyle beraber satışı da yükseldi. Tehlike giderek büyürken eczacılardan uyarılar geliyor. Tablet, kapsül, gargara ve solüsyon biçimlerinde satılabilen melatonin, salgıladığımız bazı hormonların etkisini azaltmakla kalmıyor. İşte melatonin tehlikesinin ayrıntıları...

"KONTROLÜN DIŞINA ÇIKTI"

Uyku sorunu yaşayanların tercih ettiği yöntemlerden biri, dışarıdan alınabilen melatonin hormonu. CNN Türk'te yer alan habere göre, artık marketlerde de satılabilen melatonin için eczacılar "Eczanenin dışına çıkmaya başladı ve bu, kontrolün dışına çıktığı anlamına geliyor."

Melatonin hormonu marketlerde olduğu gibi internet sitelerinde de vatandaşın karşısına çıkabiliyor. Böylece sayısı katlanarak artıyor ve tehlike giderek büyüyor.

GIDA TAKVİYESİ OLARAK ÜRETİLİYOR

Eczacılar, hormonun endikasyon belirtilerek, belli bir tedavide işe yaradığı savlarıyla ve "inanılmaz" kampanyalarla sunulduğunu belirtiyor.

Bir zamanlar eczaneden reçeteyle alınan melatoninin onaylama yetkisi temmuzdan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığına geçti. Bununla birlikte gıda takviyesi olarak üretilmeye başlandı ve satışlar arttı, market raflarına da girdi.

Tablet, kapsül, gargara solüsyon şeklinde de üretilmeye başlamasıyla kimi internet siteleri bunu fırsata çevirdi, kampanyalarına dahil etti. Tüketici ise markaya ve miligramına bakarak seçim yapıyor.

"MUTLAKA HEKİM KONTROLÜNDE KULLANILMASI LAZIM"

Eczacılar ise "burada en büyük tehlike halk sağlığının bu şekilde tehdit ediliyor olmasıdır" derken bilinçsiz kullanımına karşı şöyle uyarıyor:

"Bizim vücudumuzda salgıladığımız bazı hormonların etkilerini azalttığı gibi arttırdığı durumlar da var. O yüzden bu ürünlerin mutlaka hekim kontrolünde kullanılması lazım."

