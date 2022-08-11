HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Market sahibinin oğlu küçük çocukları taciz etti! Ortalık savaş alanına döndü...

Market sahibinin oğlu küçük çocukları taciz etti! Ortalık savaş alanına döndü...

11.08.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de bulunan bir markette iş yeri sahibinin 15 yaşındaki oğlu yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz etti. Bir çocuğun ailesi markete geldi ve tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi de gözaltına alındı.

Market sahibinin oğlu küçük çocukları taciz etti! Ortalık savaş alanına döndü...

Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

qq

SİLAHLI KAVGA

Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti.

MESCİDE SIĞINDILAR

ww

Yaralanan Nurullah D. ve Yücel I. marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı,  şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gelmiş! İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandıPKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gelmiş! İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı
Bomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Maaşın miktarını bile söylerimBomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Maaşın miktarını bile söylerim
Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe taciz market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı

Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı

Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"

Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.