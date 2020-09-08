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Markete yarı çıplak girdi! Önce kadın işletmeciyi taciz etti, sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Muğla'daki bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Milas'taki kadın market işletmecisine sözlü tacizde bulunan kişi, ardından kadına saldırıda bulundu. Dükkandan çıkarmak isteyen kadın işletmeciyi darp eden kişi kameralardan kaçamadı.

Olay Milas ilçesinde meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Kürşat Z., daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Z., iş yeri sahibini darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Arka arkaya yumruklarla şiddetini arttıran şahıs, hiçbir olmamış gibi iş yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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