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Marketi soyan hırsızın yaptığı "pes" dedirtti! Kasaları boşalttıktan sonra...

21.01.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaşanan olayda, hırsızın soygun sırasında yaptığı hareket adeta "yok artık" dedirtti. Havalandırma penceresini kırarak markete giren hırsız, kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alarak içti. İlginç anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Marketi soyan hırsızın yaptığı "pes" dedirtti! Kasaları boşalttıktan sonra...

Karabük'te market soyan hırsızın rahatlığı şaşkına çevirdi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki bir markete meydana geldi. Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.

Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Karabük
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