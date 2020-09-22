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Marketi soyup çalışanı kaçırmıştı, o zanlı adliyeye çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da silahla girdiği marketi soyan ve çalışanı kaçıran zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı.

Diyarbakır’da silahla girdiği marketi soyan ve çalışanı kaçıran zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde bir market zincirinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Burada aracı olan çalışanın otomobiline binen hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen C.A. isimli hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay sonrası Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu zanlı C.A., 4 saat sonra olayda kullandığı silah ve çaldığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen C.A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının savcılıktaki ifadesi devam ettiği öğrenildi.

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