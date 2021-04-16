İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerin güncel açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylara yer verildi. Vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken, Cumartesi-Pazar marketler açık mı? Marketler, bakallar, kaçta kapanıyor? konularını araştırıyor. İşte, güncel kararlar...

MARKETLER BAKKALAR KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre alınan güncel kararlar şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

