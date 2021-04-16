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Marketler, bakallar kaçta kapanıyor?

16.04.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Kabine Toplantısı güncel kararlarının ardından vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerin güncel çalışma saatlerine ilişkin açıklamaya ver verildi. İşte, marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde son durum...

Marketler, bakallar kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerin güncel açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylara yer verildi. Vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken, Cumartesi-Pazar marketler açık mı? Marketler, bakallar, kaçta kapanıyor? konularını araştırıyor. İşte, güncel kararlar...

MARKETLER BAKKALAR KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre alınan güncel kararlar şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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