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Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

03.04.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta güncellenen koronavirüs risk haritası ve değişen vaka sayıları ile birlikte alınan kararlar da değişim gösteriyor. Vatandaşlar bu nedenle marketler kaça kadar açık sorusunun cevabını merak ediyor. Peki marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor? İşte yanıtı...

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Sürekli güncellenen koronavirüs risk haritası ve değişen vaka sayıları ile birlikte yurt içinde yasaklarda alınan kararlar da değişim gösteriyor. Vatandaşlar bu sebeple marketler kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? CUMARTESİ PAZAR MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlerden de bahsedildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, kasap, kuruyemişçi, manav ve çiçekçi gibi işletmeler 10.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, kasaplar, kuruyemişçiler, manavlar ve çiçekçiler telefonla veya online şekilde almış oldukları siparişleri teslim edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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