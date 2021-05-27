Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? kısıtlama günlerinde market ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel genelgeye göre BİM, ŞOK, A101, Migros Carrefoursa gibi marketlerin çalışma saatleri...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre;

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip alışveriş yapabilecek.

Hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri ise marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.



