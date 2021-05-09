Marketlerde ped satışı yasak mı, değil mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

17 Mayıs'a kadar devam edecek olan, 17 günlük tam kapanma süreci kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde diğer ürünlerin satışı yasaklandı. Bununla beraber bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı. Peki tam kapanmada marketlerde ped satışı yasak mı, değil mi?

MARKETLERDE PED SATIŞI YASAK MI, DEĞİL Mİ?

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik’in yapmış olduğu habere göre, zincir marketlerin bazı şubelerinde bant çekilmiş olan ürünler arasında hijyenik pedlerin de bulunması vatandaşı şaşırttı ve tepki çekti.

Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu konuyla ilgili "Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisinde olduğunu söyleyerek, "Öyle bir yasak yok” açıklamasında bulundu.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

17 günlük tam kapanma sürecinin gelişiyle birlikte market çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar da yüksek oranda arttı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanmış olan marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelgeye göre marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Alınan yeni genelge kararlarına göre Migros, BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin güncel çalışma saatleri şu şekilde olacak;