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Markette eşini vurup intihar etti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

15.08.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Ulubey (52), boşanma aşamasındaki eşi Elif Ulubey'i (47) markette silahla başından vurup intihar etti. Olaydan yaralı kurtulan Elif Ulubey, hastanede verdiği ifadesinde vahşetin nedeni ortaya çıktı. Ulubey, eşinin konuşmak istediğini, kendisi bu teklifi reddedince de önce havaya ardından da kaçmaya çalışırken kendisine ateş ettiğini söyledi. Aynı tabancayla yaşamına son veren Ahmet Ulubey'in cenazesi ise toprağa verildi. İşte detaylar...

Markette eşini vurup intihar etti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markette meydana geldi. 2 çocuk annesi Elif Ulubey, şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce evden ayrılarak eşi Ahmet Ulubey'e boşanma davası açtı. Dün markete giden eşini takip eden Ahmet Ulubey, konuşmak istediğini belirtip, kendisiyle gelmesini istedi. Elif Ulubey olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Ahmet Ulubey, kaçmaya çalışan eşine peş peşe ateş etti.

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Kurşunlardan biri başına isabet eden Elif Ulubey, kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin öldüğünü düşünen Ahmet Ulubey, bu kez namluyu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Ulubey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunun başını sıyırdığı belirlenen Elif Ulubey ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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3 AYRI KORUMA KARARI

Ahmet Ulubey'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elif Ulubey'in şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine karşı 3 ayrı koruma kararı aldırdığı, 5 ay önce de boşanma davası açtığı belirtildi.

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ZORLA DIŞARI ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Ulubey, hastanede verdiği ifadesinde, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şubat ayında evden ayrılıp, boşanma davası açtığını, eşinin kendisini sürekli takip ve taciz ettiğini söylediği bildirildi. Ulubey, olay günü eşinin kendisini takip edip, alışveriş için girdiği markette konuşmak istediğini söyleyerek zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını, olumsuz cevap verince de önce havaya ardından kaçmaya çalışırken arkasından peş peşe ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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(DHA)

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