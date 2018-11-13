Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattı

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, B.D.'nin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği belirtilerek, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın görülmesine, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Alanya Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.D., ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi A.A., annesi A.A. ve babası M.R.A. ile tarafların avukatları ve sosyal hizmet uzmanı da duruşma salonunda hazır bulundu. DONDURMA ALDI Tutuklu sanık B.D., A.A.'yı ilk defa olaydan 40- 45 gün önce alışveriş için gittiği markette aldığı ürünlerin dökülmesinin ardından kendisine yardım ettiği sırada gördüğünü söyledi. B.D., "Olay tarihinde markette yine karşılaştık. 'Amca beni tanıdın mı?' dedi. Ben de 'Senin gibi akıllı kızı tanımaz mıyım?' dedim. Benim gözümün içine bakınca ben de bir şey istediğini hissettim. 'Bir şey almamı ister misin?' deyince 'Bana dondurma al' dedi. Beraber markete girdik. Dondurma reyonuna girdik. 'Kızım seç' dedim. Bir dondurma aldı, beraber kasaya gittik. Parasını ödedim. Marketten çıktık. İkimiz farklı yönlere gittik" dedi.

PİŞKİN SAVUNMA Olaydan 2 gün sonra kızın babasının kendisini yolda durdurduğunu kaydeden B.D., "'Sen benim kızıma nasıl dondurma alırsın?' diyerek beni oyaladı. O sırada gelen 3- 4 kişiyle birlikte beni darbetmeye başladı. Bana 'Markete gidip görüntülere bakacağız' dediler. Beraber markete gittik. Müdür, 'Resmi başvuru olmazsa veremem' dedi. Ben de 'Jandarmayı çağıralım' dedim. Jandarmayı aradım. Jandarma gelene kadar marketin önünde bana yine vurdular. Daha sonra jandarma geldi. Öncelikle beraatimi aksi halde lehime olan bütün hükümlerin uygulanmasını isterim" diye konuştu. Sanık B.D., şikayetçi A.A.'nın avukatının sorusu üzerine aileyi daha önce tanımadığını ve aralarında husumet olmadığını öne sürdü. Duruşmada kamera ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade veren şikayetçi A.A. ise sanıkla daha önce markette karşılaştıklarını anlattı. Olay günü markete gittiğini belirten A.A., "Market çıkışında, bana 'Gel seni eve götüreyim' dedi. Ben de 'Ben giderim' dedim. Bana dondurma alacağını söyledi. Birlikte markete geri girdik. Markette boynumun yan tarafıyla omzumla oynadı. Bu sırada bana 'Sen bayağı büyümüşsün' dedi. Elini omzuma attı, oradaki iplerle oynadı. Ben kendisini ittim. Marketten çıkarken, bana 'Telefonun varsa numaranı ver' dedi. Ben de öğrenci olduğum için telefon kullanmadığımı söyleyince 'İstersen ben sana telefon alabilirim' dedi" diye konuştu.

OLAYDAN ETKİLENDİĞİ İÇİN DIŞARI ÇIKARILDI Duruşmada bulunan sosyal hizmet uzmanı, A.A.'nın 12 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Anlatımları, akranları seviyesindedir. Gelişimsel olarak herhangi bir aksaklık gözlemlenmemiştir. Gelişim düzeyi yerindedir. Mağdurun aktarımları normaldir" dedi. A.A.'nın ifadesinin ardından avukatı Atalay Arslan, müvekkilinin ifadesinin alınmış ve olaydan etkilenmiş olması nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasını talep edince küçük kız hakim tarafından dışarı çıkarıldı. 'KIZIM KORKMUŞTU, TİTRİYORDU' Anne A.A. da kızının olayın ardından yanına geldiğini belirterek, "Sanık, kızımın omzuna dokunmuş, atletinin ipleriyle oynamış; kızıma 'Senin gözlerin çok güzel. Seni seviyorum, benim hanım vefat etti. Telefonun var mı ?Telefonun varsa görüşelim' demiş. Kızım yanıma geldiğinde korkmuştu, titriyordu, çok tedirgindi" diye konuştu. A.A., sanığın birkaç kez evlerinin önünden geçtiğini, kızının söylemesiyle peşinden gittiğini; ama yakalayamadığını ve bir defasında komşuları H.E.'nin de orada olduğunu söyledi.