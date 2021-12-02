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Markette maske takması istenilen şahıs çalışanlara silah gösterip hareket etti

02.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de maskesiz şekilde dükkanda dolaşan kişi, market çalışanı tarafından uyarılınca silah göstererek tehdit etti. Çalışanlara hakaret eden şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 41 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen şahsın üzerinden çıkan silah, şarjör ve fişek muhafaza altına alındı.

Markette maske takması istenilen şahıs çalışanlara silah gösterip hareket etti

Maltepe’de 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K. ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

41 SUÇTAN KAYDI VAR

Şüpheli şahıs Altıntepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

ÜZERİNDEN SİLAH, FİŞEK VE ŞARJÖR ÇIKTI

Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanana O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

İHA

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maske
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