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Marketteki liseliler dehşeti yaşadı! Diyarbakır'daki korkunç kaza kamerada: 5'i ağır yaralı

11.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'daki bir markette alışveriş yapan lise öğrencileri, markete dalan minibüsün altında kaldı. Korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda 5'i ağır olmak üzere 6 lise öğrencisi yaralandı.

Diyarbakır'daki bir markette alışveriş yapan liseliler bir anda dehşeti yaşadı. Sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs yol kenarındaki markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün altında kalan beşi ağır, altı öğrenci yaralandı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİ EZDİ

Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.'nin kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16), İ.B. (16), Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci minibüsün altında kaldı.

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BEŞ LİSELİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer dört öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza güvenlik kamerasına yansırken sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA-AA)

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trafik kazası Diyarbakır liseli
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