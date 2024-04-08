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Marketteki 'omuz atma' vahşetinde yeni gelişme! Sanığın ifadesi dikkat çekti: Bıçak yerdeydi...

08.04.2024 14:37
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İzmir'in Urla ilçesinde 'omuz atma' gerekçesiyle tartışma yaşayan iki kişiden Semih Kenan Köse, aldığı bıçak darbesiyle hayata gözlerini yummuştu. Şüpheli kardeşler hakkında istenen ceza belli olurken, iddianame de ortaya çıktı. Sanık S.B., maktulün yerdeki bıçağın üzerine düşerek öldüğünü iddia etti.

Marketteki 'omuz atma' vahşetinde yeni gelişme! Sanığın ifadesi dikkat çekti: Bıçak yerdeydi...

İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan; bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga sanıkları 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olayın özetine, birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ve tanıkların ifadelerine yer verildi.

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LAF ATMIŞLAR

İddianamede, kavgada hayatını kaybeden Semih Kenan Köse'nin olayda yaralanan kız arkadaşı S.K'nin "Önceden tanımadığı sanığın markette kendilerine laf attığını, diğer 2 sanığın da dahil olmasıyla büyüyen kavgada kendilerini korumak için bu kişilere şişe attığı" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

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Sanıklar ise savunmalarında maktulün kendilerine laf attığını, maktulün kız arkadaşının da kendilerine hakaret ettiği ve saldırdığını iddia etti.

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"MAKTUL BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

İddianamede, maktulün üzerlerine geldiğini iddia eden ve uyarı amaçlı elindeki çakıyı savurduğunu savunan sanık S.B'nin (33) "Maktul, bıçağın üzerine doğru düştü, bıçak karnına saplandı." ifadeleri de yer aldı.

Markete ait kamera görüntülerine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, sanıklar ve maktulün kız arkadaşının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir biçimde yaralandığı belirtildi.

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Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklara ayrıca iddianamede "kadına karşı kasten yaralama" suçundan da ceza istendi.

Sanık S.B'ye "hakaret" suçlaması da yöneltilen iddianamede maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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NE OLMUŞTU

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. (32) ve T.B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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