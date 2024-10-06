Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü

Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.

SALDIRGAN ARANIYOR

Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.



Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır