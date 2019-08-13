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Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü. Öte yandan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor.

Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti de devam ediyor.

30 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 100 HAYVAN TELEF OLDU

Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.

Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.

'YANGIN BİRDEN BÜYÜDÜ'

Alevlerin küçük bir yerde başladığını belirten Erçin, "Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, yangın birden büyüdü." dedi.

Erçin, babasından kalma zeytinliklerde hasara yol açan yangın nedeniyle kümeslerindeki kanatlı hayvanların telef olduğunu ifade etti. Nurgül Erçin'in eşi Rıfat Erçin de 40 yıldır adada yaşadıklarını dile getirdi.

Yangından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Erçin, "Biz bu çamları öğrencilerle diktik, büyük hayallerle dikilmişti. Yangın birden büyüdü, şehri duman bastı. İnsanlar panik olmaya başladı. Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti." diye konuştu.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Adası Balıkesir orman yangını

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