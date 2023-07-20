HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara Bölgesi hafta sonu kavrulacak! Uzman isim uyardı: 'İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak'

Marmara Bölgesi hafta sonu kavrulacak! Uzman isim uyardı: 'İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak'

20.07.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcaklıklar yaşanacak. İstanbul'da sıcaklığın cuma 35, cumartesi 34, pazar 35, pazartesi 31 ve salı günü de 32 derece olacağını kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Özellikle bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak" dedi. İşte detaylar...

Marmara Bölgesi hafta sonu kavrulacak! Uzman isim uyardı: 'İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak'

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuzey yarım kürede tarihin sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.

Sıcaklıkların artmasındaki en önemli nedenin küresel ısınma olduğunu belirten Toros, "Haziran, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir ay oldu. Kuzey yarım kürede birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemiz de bu sıcaklıklardan etkileniyor." dedi.
Prof. Dr. Toros, küresel ortalama sıcaklığın 3 Temmuz'da rekor seviyeyi gördüğüne işaret ederek, "Yaklaşık 10 gün önce ülkemiz sıcak havanın etkisi altına girmiş ve ardından hava serinlemişti. Ülkemize Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. Yeni sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek." diye konuştu.

770058

"BAĞIL NEMDEN DOLAYI İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK"

Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, pazar günü sıcaklıkların İstanbul ve Tekirdağ'da 35, Edirne ve Çanakkale'de 40, Balıkesir'de 41, Bursa'da 38, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 39 dereceye kadar çıkacağını aktardı.

İstanbul'da sıcaklığın cuma 35, cumartesi 34, pazar 35, pazartesi 31 ve salı günü de 32 derece olacağını kaydeden Toros, "Özellikle bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan korunmanın önemli olduğuna dikkati çeken Toros, vatandaşların sıcak hava şartlarına uygun giyinerek hem rahatlayabileceğini hem de sağlıklarını koruyabileceğini kaydetti.

Toros, vücuttaki su kaybını azaltmak için de su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

"BUHARLAŞMAYLA BERABER BARAJLARDA SU SEVİYESİ AZALACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Güney Avrupa ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları artırdığını dile getirdi.

İstanbul'da sıcaklığın 35 derece civarında olacağını belirten Özdemir, "Buharlaşmayla beraber İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi azalacak. Ayrıca su kullanım oranı da bu dönemde yükselecek. Bu nedenle vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları bu dönemde çok önemli." dedi.

AA

50 dereceyi aşınca... O ülkenin 1 kentinde resmi tatil ilan edildi 50 dereceyi aşınca... O ülkenin 1 kentinde resmi tatil ilan edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS için kritik kılavuz yayımlandıYKS için kritik kılavuz yayımlandı
Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."Belediye anonsunu duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı! "DNA testi yaptırmak isteyenler..."
7 saniyede yerle bir oldu! O anlar kamerada7 saniyede yerle bir oldu! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marmara Bölgesi hava sıcaklıkları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.