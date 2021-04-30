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Marmara’da endişelendiren görüntü: Deniz salyası denizi turuncuya boyadı

30.04.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi’nde 3 aydır etkili olan deniz salyası Tekirdağ’ın Süleyamnapaşa ilçesinde yüzeye çıkarak denizi turuncuya boyadı.

Marmara’da endişelendiren görüntü: Deniz salyası denizi turuncuya boyadı

Marmara Denizi’nde yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz yüzeyine çıkarak denizi turuncu tonlara bürüdü. Balıkçılar 3 aydır etkili olan salyalar nedeniyle istedikleri verimi alamazken, denizde turuncu rengi gören vatandaşlarda durumdan endişelendi. Balıkçılar, yeni sezonda salyaların bir an önce etkisini kaybetmesini ümit ettiklerini söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, “Deniz salyası balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şuanda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah biran önce kaykay’dan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahil gördüğünüz gibi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimler bir durum olduğunu düşünüyoruz” dedi. (DHA)

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