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  4. Marmara'da fırtına! Dalgalar 3 metreye ulaştı, İDO seferleri iptal edildi

Marmara'da fırtına! Dalgalar 3 metreye ulaştı, İDO seferleri iptal edildi

26.11.2023 01:08 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve İstanbul Valiliğinden hafta sonu için kuvvetli fırtına uyarısı yapılmıştı. Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş sahiline vuran dalga boyları 2-3 metrelere ulaştı. Şehir hatları ile İDO seferleri iptal edildi.

Marmara'da fırtına! Dalgalar 3 metreye ulaştı, İDO seferleri iptal edildi

Cumartesi öğle saatlerinde başlayan fırtınanın pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına İstanbul’da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2 3 metreye ulaşırken deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

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DENİZ ULAŞIMI SEKTEYE UĞRADI

Sahilde bulunan vatandaşlar ise kıyıya vuran dalgaların keyfini çıkardı. Dalgaların kıyıya vurduğu esnada bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerken bazı vatandaşlar ise sahil kenarında dalgaları seyretti. 2 arkadaşın dalgalara aldırış etmeden sahilde bisiklet sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bir gemi ise dalgalara rağmen ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. (İHA)

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Fırtına afad
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