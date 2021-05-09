Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu: Tabanı da kaplamaya başladı

Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı. Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, bu durumun kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.

Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Ben daha çok tekne üzerinde olduğumdan, dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor." dedi.

"TABANDA 10-15 KAT DAHA FAZLA"

Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise liman ve denizin yüzeyinde görülen salyaların, deniz tabanında 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Deniz salyasının orta suda parça parça olduğuna dikkati çeken Kara, "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

Gemi personeli Burak Yenilmez de Bostancı İskelesi'ndeki görüntünün rahatsız edici olduğunu, bu durumun giderilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.