Marmara Depremi sonrası 730 bin bina denetlendi

- "Kayıplar, yapıların can ve mal güvenliğini sağlar nitelikte yapılması gerektiğini gösterdi"

Türkiye'de yapı denetim sistemine ilişkin yürütülen çalışmalardan bahseden Kurum, şöyle konuştu:

"1999 yılındaki depremlerde meydana gelen büyük can ve mal kayıpları bize, yapıların her şeyden önce can ve mal güvenliğini sağlar nitelikte yapılması gerektiğini gösterdi. Ülkemizde 17 Ağustos 1999 acı tecrübesi ile 2001 yılında yeni bir yapı denetim sistemi (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun) uygulamasına geçildi. Zaman içerisinde yeni düzenlemeler yaparak sistemi bugünkü dinamik yapısına kavuşturduk. Bu sistemle bugüne kadar 1,1 milyar metrekare toplam alana tekabül eden 730 bin bina denetledik. Bu binalarda yaklaşık 5 milyon 500 bin bağımsız bölüm var. Hala inşaatı süren 745 milyon metrekare alana tekabül eden 393 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz. Bu yapılarda da yaklaşık 3 milyon bağımsız bölüm var. Başka bir ifadeyle bugüne kadar yaklaşık 22 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında güven içinde oturuyor. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyona ulaşacak."