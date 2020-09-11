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Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve 'Manisa'nın kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Su seviyesinin bir metreye düştüğü gölde, kayıklar karaya otururken, balıkçılık da durmasına neden oldu.

Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde su seviyesi 12 metreden 1 metreye kadar düştü. 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl yer yer yaklaşık 500 metre içeri çekilirken, 100 ton balık çıkan gölde rakam 10 tonlara kadar geriledi.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte kayıklarda karaya otururken, balıkçılığın bittiği gölde, çalışan tekne sayısı 5’i geçmiyor. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı, gölün kurumasıyla birlikte gölden geçimini sağlayan 2 bin insanın mağdur duruma düştüğünü söyledi.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Yaslı, gölün en derin yerinin şu anda 1 metre olduğunu belirten Yaslı, "Gölümüzde su yok, 10 metrelik su vardı. Şu anda en derin yeri 1 metre. Balıkçılık yapılamıyor. Kayıkların çoğu karada kaldı. Balıkçılık kooperatifi öyle bir duruma geldi ki şu anda ödemelerimizi yapamıyoruz. Artık yeter. Yetkililer derdimize bir çare bulsun. Bu nereye kadar böyle gidecek. Gölmarmara 2 senedir en kötü sezonunu yaşıyor. Sezonda 100 tonun üzerinde balık çıkarken şu anda 10 tonlara düştü. Bu sezon ise hiç balık yok. Çünkü tekne gölün içinde gitmiyor. Kıyıdan bakıldığında 500 metre geriye çekildiği yerler var. Yükseklik olarak bakıldığında gölün suyu 8 metre düştü. Faal çalışan 50'nin üzerinde teknemiz vardı. Şu anda 1 ya da 2 tekne su içine giriyor. Bu gölde 163 kayıtlı üyemiz var. Dolaylı yoldan baktığımızda tutucusu, satıcısı, muhasebecisi, hepsini işin içine katarsak 2 binin üzerinde insan bu gölden ekmek yiyor. Bu insanların hepsi şu anda mağdur durumda. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Gölümüz zaten sulama göleti geçtiği için, yaz aylarında suyu sulamaya salıyorlar ve dengesiz salıyorlar. Kuraklığın da etkisiyle göl bu duruma geldi" diye konuştu.

"BALIĞIMIZ VAR AMA SUYUMUZ YOK"

Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi’nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ahmet Çetin, "Balığımız var ama suyumuz yok. Su olmadığı içinde balık çıkmıyor. Su olsa balık çıkacak. 2 yıldan beridir su oranı düşük olduğundan gölde balık çıkmıyor. Tarla ya da toprağım da yok. Geçimimi balıktan sağlıyordum. O yüzden yapacak hiçbir şeyim yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

40 senedir gölde balıkçılık yaptığını fakat ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını kaydeden balıkçılardan Saffet Erefe, "40 senedir bu gölde balıkçıyım. Daha bugüne kadar bu gölün bu yılki olduğunu hiç görmedim. Bu gölden 7 köy birden geçimini sağlıyordu. Şu an bu insanların hepsi mağdur duruma düştü. Bizler dahil çok mağdur durumdayız. Bunun çaresi neyse en yakın zamanda çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

"BALIKÇILIK YAPILAMIYOR"

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Müdürü Rafet Kerse, balıkçılığın yapılamadığı gölde tekne sayısının sürekli düşürüldüğünü söyledi. Kerse, şöyle devam etti:

"Gölümüzde doluluk oranı 10-12 metre iken şu anda en derin yeri 1,5 metre yoktur. Bu şekilde tekneler gölün içinde zaten yürümekte zorlanıyor. Zorlandığı gibi balıkçılık zaten yapılamıyor. İlk kayıtlarda 80 tekne vardı. Sonra 55’e düştü. Balık çıkmadığı için bu sene 35 tekneye düşürüldü. Balık çıkmadığı için tekne sayısı düşüyor. Normalde 163 ortağımız var. Şu anda gölde çalışan tekne sayısı 5’i geçmez." (DHA)

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