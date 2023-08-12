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Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı! Sabah saatlerinde başlıyor

12.08.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada fırtınanın sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacağı belirtildi.

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı! Sabah saatlerinde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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