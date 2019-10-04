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Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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çok kuvvetli Marmara Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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