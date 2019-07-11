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Marmara'da sıcaklık azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklık 3 ila 8 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sağanakla birlikte hava sıcaklığının 3 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede yağışın doğu ve güney kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının yağışın da etkisiyle hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalması, rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yerel olarak kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklığı Marmara Bölgesi sağanak

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