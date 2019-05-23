İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin güneydoğusunda aralıklı, batı kesimlerinin ise gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

