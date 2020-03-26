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  4. Marmaray'da koronavirüs önlemi! Termal kamera yerleştirildi

Marmaray'da koronavirüs önlemi! Termal kamera yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray istasyonlarında termal kameralı önlem alındı. İstasyona giriş ve çıkış yapan yolcuların ve personelin vücut ısıları termal kameralar sayesinde ölçülüyor. Yolculardan Batuhan Tuna, “Çok iyi bir uygulama. Çünkü ciddiye almayanlar var. Tedbir amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. En azından bir nebze risk azalmış olur” dedi.

Marmaray'da koronavirüs önlemi! Termal kamera yerleştirildi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray istasyonlarında termal kameralı dönem başlatıldı. İstasyonlara kurulan termal kameralar aracılığıyla istasyona giriş ve çıkış yapan yolcu ve personelin vücut ısıları ölçülüyor.

Termal kamera sayesinde, yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerin diğer yolcularla aynı ortamda bulunmasının önlenmesi amaçlanıyor. Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanlara istasyondaki sağlık ekiplerince müdahale ediliyor, ardından ambulansla sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Bu sayede hem yolcular hem de personeller arasında koronavirüsün yayılma riskine karşı önlem alınıyor.

'TEDBİR AMAÇLI ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA OLMUŞ'

Yolculardan Batuhan Tuna, “Çok iyi bir uygulama. Çünkü ciddiye almayanlar var. Tedbir amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. En azından bir nebze risk azalmış olur” dedi.

Kaynak: İHA

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Marmaray termal kamera koronavirüs

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