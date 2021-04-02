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Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

02.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Başkentray ve bölgesel trenlerin sefer saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden belirlenirken, yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karara göre, Avrupa ve Asya yakalarını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, cumartesi ve pazar sadece Halkalı-Gebze-Halkalı hattında 30 dakika aralıklarla çalışacak.

Ankara'da hizmet veren Başkentray trenleri de cumartesi ve pazar 06.00-20.00 saatlerinde 30 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Bölgesel trenlerde ise karşılıklı olarak Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Zonguldak-Karabük, Ankara-Polatlı, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Denizli-Aydın-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Afyonkarahisar-Eskişehir, Kütahya-Eskişehir hatları cumartesi ve pazar günleri işletilmeyecek.

Cumartesi günleri sınırlı seferle işletilecek bölgesel trenler şunlar:

Kars-Akyaka hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-16.50 saatlerinde 2 sefer olarak çalışırken, pazarları çalışmayacak.

İskenderun-Mersin hattında karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi 07.15-19.55 saatlerinde 2 sefer olarak hizmet verecek, pazarları işletilmeyecek.

Islahiye-Mersin hattında karşılıklı 2 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi itibarıyla 07.30-21.39 saatlerinde 2 seferde çalışacak, pazarları hizmet vermeyecek.

Adana-Mersin hattında karşılıklı 44 sefer olarak planlanan trenler de cumartesi itibarıyla 06.15-20.53 saatlerinde 14 sefer yapacak, pazarları işletilmeyecek.

Batman-Diyarbakır hattında ise karşılıklı 4 sefer olarak planlanan trenler, cumartesi-pazar 05.30-19.35 saatlerinde normal seferleriyle çalışmaya devam edecek.

Böylece toplamda 22 ayrı hatta 122 sefer olarak çalıştırılan bölgesel trenler, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle cumartesi 28, pazar 4 sefer olarak çalışacak.

Kaynak: AA


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