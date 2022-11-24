Marmaray'daki arıza, yolcuları çileden çıkardı! Sosyal medyadan isyan ettiler

Marmaray sisteminde meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe durakları arasında seferle yapılamadı, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle duraklarda ve peronlarda kalabalığın oluştuğu görüldü.

AÇIKLAMA YAPILDI

Marmaray’ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, “Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir” denildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İşe gidiş saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar isyan ederken, pek çok kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Marmaray etiketi kısa sürede gündeme oturdu.

(İHA)

