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  4. Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 24 Kasım 2022 Marmaray Halkalı Göztepe hattı seferlerinde arıza!

Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 24 Kasım 2022 Marmaray Halkalı Göztepe hattı seferlerinde arıza!

24.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri 24 Kasım 2022 Perşembe günü teknik arıza nedeniyle gecikmeli olarak yapılıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Twitter'da paylaşımda bulunarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Peki, Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri başladı mı? 24 Kasım Perşembe günü Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri ne zaman düzelecek?

Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 24 Kasım 2022 Marmaray Halkalı Göztepe hattı seferlerinde arıza!

Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri 24 Kasım 2022 Perşembe günü arıza nedeniyle gecikmeli olarak yapılıyor. Yola çıkacak vatandaşlar ile gidecekleri yere vaktinde ulaşmak isteyen kişiler Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferleri için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte Marmaray'ın Halkalı Göztepe hattı seferlerinde yaşanan soruna ilişkin detaylar...

MARMARAY'IN HALKALI GÖZTEPE SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin 24 Kasım 2022 Perşembe günü teknik bir arıza sebebiyle yapılamadığı öğrenildi

Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak yapılıyor.

MARMARAY'IN HALKALI GÖZTEPE SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

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Marmaray marmaray arıza

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