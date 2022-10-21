MARMARAY SEFERLERİ YAPILIYOR MU? MARMARAY SEFERLERİNDE AKSAKLIK VAR MI?

Marmaray seferlerinin yapılıp yapılmadığı bugün aranan konular arasında oldu. Üzücü bir intihar eyleminden dolayı bugün Marmaray seferlerinde aksama meydana geldi. Vatandaşlar Marmaray seferlerinin devam edip etmediğini sorguluyor. Gündüz Marmaray resmi hesabından açıklama gelmişti.

MARMARAY SEFERLERİ NİYE DURDU?



Marmaray resmi Twitter hesabı öğlen saatlerinde Marmaray Yenikapı durağında üzücü bir intihar olayı gerçekleştiğini açıkladı. Bu sebeple Marmaray trenlerinin Kazlıçeşme Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işleneceği söylendi.

MARMARAY SEFERLERİ NE DURUMDA? MARMARAY SEFERLERİNDE ŞU AN AKSAKLIK VAR MI?



Marmaray seferlerinde gündüz saatlerinde yaşanan aksaklığın sonlandığı söyleniyor. Şu anda hat boyunca seferler devam etmektedir.

MARMARAY SEFERLERİ HANGİ ARALIKLARLA YAPILIYOR?



Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletiliyor.



