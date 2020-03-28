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Marmaray ve Başkentray dışındaki tüm tren seferleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 07:22 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak durdurulduğu açıkladı.

Marmaray ve Başkentray dışındaki tüm tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi. Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray seferleri devam edeceği, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri veya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri ifade edildi.

'BAŞKENTRAY VE MARMARAY VE SEFERLERİ DEVAM EDECEK'

Öte yandan açıklamada, "İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız" denildi.

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(DHA)

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Marmaray Başkentray TCDD

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