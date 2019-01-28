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Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, 15 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa etti.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz." görüşlerini aktardı.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ GÖNDERDİ

İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını kaydetti.

Acar dilekçesinde ayrıca "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris’in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla’da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
NE OLACAK BU FENER VE CHP nin HALİ...ANLAMADIK
KOLTUK SEVDALILARI patır patır dökülüyor
Kendisini tanımam ama hayatımda ilk kez geçen sene Marmaris'e gittiğimde harika bir sahil kenti gördüm. Turistlere ülkemizin vitrini olabilecek bir şehir inşa etmiş. Muhteşem temizlikte bu şehri kim hangi partili belediye başkanı yönetiyorsa helal olsun demiştim. Neden partisinden istifa etti bilemiyorum ama tekrar aday gösterilmemişse kendisine çok büyük bir ayıp edilmiş.
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