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Marmaris'i sağanak vurdu, hayat felç oldu! Dereler taştı, yollar göle döndü

22.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte oluşan sel, dereleri taşırdı. İçmeler Mahallesi'nde 1 apart otel ve 5 evde su baskını yaşandı. Yollar göle dönerken, toprak kayması yaşanan ve suyla dolan Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu trafiğe kapatıldı.

Marmaris'i sağanak vurdu, hayat felç oldu! Dereler taştı, yollar göle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ardından dereler taştı, yollar suyla doldu.

Marmaris ilçesinde, saat 09.45 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı. Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Tehlike oluşmaması için bazı sokaklarda enerji nakil hatlarındaki akım kesildi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde 1 apart otel ile 5 evde su baskını yaşandı. Sel suları nedeniyle sürüklenip, birbirine çarpan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

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Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 2 saat içinde Marmaris'te metrekareye 67 kilogram yağmurun düştüğünü belirterek, aralıklı sağanağın devam edeceğini bildirdi.

(DHA)

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sel Marmaris
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