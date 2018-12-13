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Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, Marmaris'te deniz suyunun çekilmesine ilişkin, "Marmaris'teki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris sahilinde deniz yaklaşık 5 metre çekilince, Adaköy Mahallesi ve Aktaş mevkisinde adacık oluştu. Adacıklara martıların geldiği görüldü. Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan durumu gelgit olarak değerlendirdiklerini; bazı bölgelerde çekilme olurken aynı anda diğer bölgelerde yükselme yaşandığını söyledi.

'ÇOK UZUN SÜRMEYECEK'

Gelgit olayının rüzgardan da etkilendiğini anlatan Önsoy, şunları kaydetti:

"Bilimsel olarak depremi daha önceden haber veren herhangi bir doğa olayı bilinmiyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Normal bir doğa olayıdır. Çok uzun sürecek bir durum değildir. Gelgit olayı ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Kış mevsiminde özellikle bu tarihlerde dünya güneşe en yakın konumda bulunuyor. Bununla birlikte fırtına gibi doğa olayları da gelgit etkisini artırıyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi fırtına sonrası yaşanan gelgitle ilgili. Birkaç gün içinde normale dönecektir."

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